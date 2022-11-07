Ставропольские аграрии удвоили урожай чечевицы

7 ноя. 3:13

Ставропольские аграрии в текущем 2022 году собрали 707 т чечевицы, что в два раза больше, чем годом ранее, - сообщили в управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"Ставропольские аграрии активно возрождают производство чечевицы, ежегодно расширяя площади под этой бобовой культурой. В текущем году в крае под чечевицу было отведено 865 га. Валовой сбор составил 707 т, что вдвое больше показателя прошлого года", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Основные площади под культурой сосредоточены в Степновском, Туркменском, Буденновском и Новоселицком округах, а аграрии на них проверяют сорта отечественной селекции. "В этом сезоне на площади 403 га был апробирован сорт чечевицы "Донская краснозерная", отлично показавший себя", - отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева.