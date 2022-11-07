Центр волонтеров появился в Кизляре

7 ноя. 1:10

В Кизляре торжественно открыт первый центр волонтеров, событие приурочили ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба городской администрации.

Учреждение было создано при поддержке мэрии и депутатов. Спонсоры помогли привести в порядок помещения, отведенные под центр, купили мультимедийную технику.

Как рассказала руководитель добровольческого корпуса Кизляра Анна Саркисова, в городе живет активная молодежь, которая участвует в самых разных проектах.

"Во время пандемии ребята доставляли продукты питания и медикаменты, в рамках проекта "Комфортная городская среда" и "Волонтеры переписи" наши ребята вновь на передовой и проводят информационную работу с населением", - цитирует ее ТАСС.