Чечня построит экологический технопарк для борьбы с мусором

6 ноя. 21:43

Как сообщил сегодня директор департамента ЖКХ Минстроя Чечни Лом-Али Бериев, чеченские власти намерены за два года построить и запустить экотехнопарк для борьбы с мусором в республике. Проект будет реализован в рамках нацпроекта "Экология".

"В следующем году мы начнем строительство экотехнопарка, который предусматривает сортировку 200 тыс т в год и утилизацию 150 тыс т отходов. Ввести в эксплуатацию планируется до конца 2024 года. Завод появится в Грозном на территории действующего полигона в Андреевской долине", - приводит ТАСС слова Лом-Али Бериева.

Он уточнил, что стоимость проекта составит 3,2 млрд рублей.

"У нас в республике на сегодняшний день захоронение всего объема мусора производится на семи полигонах. После завершения строительства экотехнопарка минимум 50% будет вторично использовано", - обратил внимание представитель Минстроя Чечни.