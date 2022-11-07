Прибрежные страны будут защищать Красное море

7 ноя. 2:00

Красное море омывает берега Египта, Судана, Джибути, Эритреи, Саудовской Аравии, Йемена, Израиля и Иордании. Региональное и международное сотрудничество имеет ключевое значение для защиты экосистемы Красного моря и продвижения научных исследований, заявил принц Иордании Эль-Хасан ибн Талал.

Как отмечает Arab News, на первой международной конференции по экосфере Красного моря "Сохранение и управление морской средой Красного моря" иорданский принц говорил о важности развития Великой рифтовой долины и устранения неравенства для расширения прав и возможностей ее жителей. По его словам, эффективное развитие, основанное на общих интересах, должно стать фундаментом для стабильности. Планирование и обмен знаниями, опытом и данными имеют жизненно важное значение для решения проблемы изменения климата, полагает Эль-Хасан ибн Талал.

Конференция была организована Высшим советом Иордании по науке и технологиям, который возглавляет принц, в сотрудничестве с Управлением особой экономической зоны Акабы, Иорданским университетом и Университетом Ярмук. Цель конференции, которая проводится в рамках Десятилетия наук об океане в интересах устойчивого развития ООН, в том, чтобы подчеркнуть роль колледжей, научно-исследовательских институтов, правительственных и неправительственных организаций в понимании и сохранении окружающей среды Красного моря.

Генеральный секретарь Высшего совета Иордании по науке и технологиям Абдулла аль-Мусса назвал Красное море стратегическим коридором для мировой экономики, а не только для стран, расположенных вдоль его берегов. Также он подчеркнул необходимость защиты экосистемы Красного моря и окружающей среды городов, расположенных вдоль его побережья.

Найеф аль-Бахит, главный уполномоченный Управления особой экономической зоны Акабы, сказал, что конференция должна выработать рекомендации, которые принесут пользу морской среде Акабы. Морской заповедник Акабы претендует на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Халед Тукан, глава консультативной группы Высшего совета Иордании по науке и технологиям, напомнил, что сотни судов ежедневно проходят через Красное море, влияя на его окружающую среду. Тукан отметил, что цель конференции состоит в том, чтобы представить идеи, основанные на реальных данных об уровне и температуре моря, отходах, морских обитателях и сохранении коралловых рифов.

Советник президента Кипра по вопросам изменения климата Костас Папаниколас заявил, что крайне важно разработать план действий для решения региональных проблем, посетовав на сокращение международного и регионального финансирования исследований в области изменения климата.