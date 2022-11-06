Забеги проведут в городах Узбекистана ко Дню государственного флага

6 ноя. 21:28

В Ташкенте и других городах Узбекистана 13 ноября проведут соревнования по бегу Yangi Nafas, посвященные Дню государственного флага. Об этом представители спортивных ведомств рассказали на пресс-конференции в столичном хокимияте.

Более 32 спортсменов и любителей бега посоревнуются в Фергане, Коканде, Намангане, Андижане, Чирчике, Гулистане, Джизаке, Самарканде, Карши, Термезе, Навои, Бухаре, Ургенче, Нукусе и Ташкенте, передает Sputnik Узбекистан.

Дистанция во всех городах составит 3 км: организаторы объясняют, что она оптимальна для участников любого уровня подготовки. Кроме того, в Ташкенте опытные бегуны попробуют силы на дистанции 12 км, а в парке "Ашхабад" состоится семейный забег.

Участие в забеге смогут принять и люди с ограниченными возможностями.

Победителей ждут призы - электросамокаты и велосипеды.