Вагиф Мустафаев стал лучшим режиссером тюркского мира

6 ноя. 21:13

Азербайджанский кинорежиссер, народный артист АР Вагиф Мустафаев был признан победителем в номинации "Лучший режиссер тюркского мира" на II Международном кинофестивале тюркского мира "Деде Горгуд" в турецкой Бурсе.

Мустафаев был удостоен награды за фильм "Жизнь, кажется, прекрасна" об Отечественной войне Азербайджана, премьера которого состоялась на фестивале.

Отметим, что Вагиф Мустафаев выступил также сценаристом этого фильма. Главные роли исполнили Хикмет Рагимов, Севиндж Алиева, Нино Гомартели и Афтандил Махарадзе.

Напомним, что III Международный кинофестиваль тюркского мира "Деде Горгуд" пройдет в культурной столице Азербайджана – городе Шуша.