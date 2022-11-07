70 лет "Семи красавицам" Кара Караева

О создании балета "Семь красавиц" Кара Караев задумался в 1947 году, когда шла подготовка к празднованию 800-летия выдающегося поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Композитор высоко чтил его наследие. "Поэтический гений Низами - неиссякаемый источник вдохновения для творчества… Трудно найти другую такую область искусства, которая бы так органически сочеталась с произведениями Низами, как музыка", - отмечал он.

Над либретто работали главный режиссер Азербайджанского театра оперы и балета Исмаил Идаятзаде, драматург и сценарист Сабит Рахман, историк театра и драматург Юрий Слонимский. За основу они взяли четвертую поэму из сборника "Хамсе" ("Пятерица") Низами, но мотивы и образы заимствовали и из других произведений этого цикла. Поставил балет известный советский хореограф Петр Гусев.

Премьера на сцене Азербайджанского театра оперы и балета в Баку состоялась 7 ноября 1952 года и прошла с большим успехом. Вскоре спектакль появился в репертуаре многих советских и зарубежных театров. Высоко оценил сочинение своего ученика Дмитрий Шостакович. "Музыка "Семи красавиц" - подлинно симфоническая музыка, обладающая масштабностью, широким дыханием", - написал композитор. А Галина Уланова отметила, что "в "Семи красавицах" Кара Караев сумел выразить средствами музыкально-хореографической драматургии сложные конфликты, скорбь и гнев, борьбу народа". "Жизненная правдивость музыки, яркий национальный колорит, блестящая оркестровка - все это делает балет Кара Караева выдающимся произведением", - перечислила слагаемые успеха балерина.

В 1959 году Кара Караев завершил вторую редакцию балета, и в мае того же года ее показали в рамках Декады азербайджанского искусства и литературы в Москве. В 1977 году азербайджанские хореографы Рафига Ахундова и Максуд Мамедов предложили композитору свой вариант "Семи красавиц". Впервые он был представлен на бакинской сцене, премьеру приурочили к празднованию 60-летия Кара Караева в феврале 1978 года. В 1982 году на основе этого спектакля был снят фильм-балет.

В 2008 году началась новая глава в истории "Семи красавиц". Это был год 90-летия Кара Караева, и Азербайджанский государственный театр оперы и балета решил подготовить новую версию балета. "Мы долго колебались, решаясь на эту постановку, потому что она ни в коем случае не должна была стать рядовой", - рассказывал директор театра Акиф Меликов. "Нужна классика, но это должна быть новая классика... Та национальная классика, которая вечна и заставляет одновременно и любоваться своей красотой, и задумываться о сложных вопросах бытия", - пояснял он.

Для воплощения замысла в Баку был приглашен известный российский балетмейстер Василий Медведев. "Это была прекрасная возможность поработать с музыкой выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева, с его дочерью - профессором Стамбульской консерватории Зулейхой Багировой", - подчеркивал он. Либретто создала турецкая писательница Яна Темиз, музыкальным руководителем и дирижером нового спектакля стал Эльшад Багиров.

Премьера состоялась 29 ноября и стала огромным событием в культурной жизни Азербайджана. Побывавший на ней знаменитый Пьер Карден заявил: "Этот балет должен увидеть Париж!" 21 февраля 2011 года постановку представили в Москве на Новой сцене Большого театра. "Прекрасная музыка Кара Караева и старинная философская поэма Низами Гянджеви получили блестящее воплощение в этом долгожданном спектакле", - делился впечатлениями художественный руководитель балета Большого театра Юрий Бурлака. По его мнению, "удивительной находкой" стали "динамическая, драматургически насыщенная хореография Василия Медведева, фантастические декорации Дмитрия Чербаджи, по-восточному изысканные костюмы Таира Таирова, новое либретто Яны Темиз", и теперь "уже невозможно представить себе этот спектакль иным".