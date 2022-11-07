Обзор СМИ Кавказа 31 октября - 6 ноября

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выступил в парламенте КБР с докладом о ходе социально-экономического развития республики в 2022 году и задачах на 2023 год. Тезисы его речи приводит газета "Кабардино-Балкарская правда". Коков отметил, что несмотря на все сложности года, удалось сохранить тенденции роста основных отраслей экономики. По итогам девяти месяцев индекс промышленного производства составил 104%, объем продукции сельского хозяйства – 108%. Объем работ в строительстве составил 108,3 % к аналогичному периоду прошлого года. Высокими темпами развивается отрасль туризма, сохраняется положительная динамика в розничной торговле, по намеченному плану идет ввод объектов в социальной сфере. Средняя заработная плата за девять месяцев составила 33205 рублей, по прогнозам по итогам года эта цифра вырастет до 35 тыс. рублей. Своевременно и в полном объеме выполняются все обязательства по социальной поддержке различных категорий населения.

В 2022 году темп роста валового регионального продукта ожидается на уровне 103,8%, а к 2025 году ВРП должен вырасти до 334 млрд рублей. Для решения этой задачи необходимо осуществить структурные изменения промышленного комплекса, обеспечить максимальное вовлечение в экономический оборот активов предприятий независимости от их форм собственности, оказать им содействие в поиске инвесторов, новых ниш на рынке. Также следует в строгом соответствии с утвержденной "дорожной картой" обеспечить реализацию проекта по возобновлению добычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении. В агропромышленном комплексе задача – максимально использовать имеющийся потенциал. На сегодня продолжается строительство животноводческих комплексов, закладка садов, строительство современных плодоовощехранилищ, ведется реализация крупного инвестиционного проекта по выращиванию овощей в закрытом грунте. По объемам производства плодов республика сохраняет лидирующие позиции в РФ, сейчас строится крупное предприятие по переработке плодов, мощностью до 250 тонн в сутки. До конца года в сельское хозяйство в качестве господдержки будет направлено порядка двух млрд рублей. "В рамках программы комплексного развития сельских территорий – а это социальные объекты, благоустройство, дороги, водопроводы – в 2023-2024 году мы направим на эти цели 644 млн рублей. Это шесть сельских территорий, где предусмотрено строительство крупных водоводов, объектов спортивной инфраструктуры, культуры", - заявил Казбек Коков. Стоит задача обеспечить рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции до 2025 года не менее, чем на 10 % в год. В 2022 году из аварийного жилищного фонда переселено 446 человек, по программе на 2022-2025 годы будет расселено 60 многоквартирных домов, в которых проживают 2540 человек.

Общий объем доходов республиканского бюджета в 2022 году предусмотрен в размере 58,2 млрд рублей. за девять месяцев эта сумма составила уже 44,6 млрд рублей, или 76,6% от запланированного объема. "Несмотря на непредвиденные расходы этого года, завершим его без дополнительных заимствований. Мы и дальше продолжим повышать эффективность расходования бюджетных средств", - подчеркнул глава региона.

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Новые партии обмундирования, продовольствия и теплой одежды направлены мобилизованным из Карачаево-Черкесии республиканским штабом по формированию централизованной дополнительной помощи участникам спецоперации, сообщает местная газета "День республики". Две партии груза для военнослужащих, в основном, состоят из дополнительных комплектов одежды, предметов личной гигиены, газовых баллонов и портативных горелок, продовольственных товаров. Также в зону СВО от КЧР будут переданы дополнительные технические средства, что в совокупности с имеющимся снаряжением может стать ощутимым подспорьем для солдат и офицеров. "Работа по сбору дополнительного снаряжения не прекращается ни на день. К деятельности региональных властей все активней начинают подключаться предприниматели и меценаты, общественные и волонтерские организации и просто неравнодушные жители Карачаево-Черкесии. Наша республика, вся огромная страна объединилась желанием внести свой вклад в победу, помочь тем, кто с честью и достоинством отправился защищать Родину. "Крепкий тыл – мощный фронт" – именно так отзываются наши бойцы, находящиеся сегодня в зоне боевых действий, и благодарят за дополнительную помощь всю Карачаево-Черкесию", – написал в своем официальном Телеграм канале глава республики Рашид Темрезов.

Свое производство для нужд участников СВО перепрофилировала текстильная фабрика в ауле Псыж в Абазинском районе республики. Сейчас, выполняя госзаказ, предприятие работает в усиленном режиме, что позволяет производить от 100 тыс. изделий в месяц. Основу производства составляют армейские футболки, свитера и термобелье. Первую партию одежды получили ребята, мобилизованные из КЧР.

В республике действует перечень мер поддержки для семей военнослужащих из КЧР – участников СВО. Он охватывает как членов семей мобилизованных, так и семьи военнослужащих вооруженных сил РФ, выполняющих задачи с начала спецоперации. В частности, родители дошкольников освобождены от платы за присмотр и уход за ребенком в детсадах. Дети военнослужащих могут бесплатно посещать кружки и секции, а также получать бесплатные направления в детские лагеря. Дети постарше могут в первоочередном порядке претендовать на целевые места в медвузах, для них определено первоочередное зачисление в ссузы. Для пожилых членов семей или лиц с ОВЗ предоставляется бесплатное соцобслуживание на дому. Меры соцподдержки включают и внеочередное обслуживание в поликлиниках, сокращение сроков ожидания плановой госпитализации – до одного дня и ряд других мер. Также все участники СВО освобождены от транспортного налога. Кроме того, по словам Темрезова, за семьями мобилизованных закреплены соцработники, работники местных администраций. Каждый может обратиться за помощью, о каких бы проблемных вопросах ни шла речь.

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В Дагестане в ходе реализации первого этапа федеральной программы "Устранение цифрового неравенства" Министерство цифрового развития РФ обеспечило сотовой связью все населенные пункты, численностью более 500 жителей. Сейчас начинается реализация второго этапа – планируется устранить "цифровое неравенство" для населенных пунктов, где проживают от 100 до 500 человек. Для этого в горных районах до конца марта 2023 года "Ростелеком" построит запустит 34 базовые станции мобильной связи, которые обеспечат доступ в интернет по технологии LTE (4G), информирует газета "Дагестанская правда".

В отдаленных горных селах дистанционные формы работы, учебы, телемедицины, банкинга, да и просто онлайн-общение с родными и близкими востребованы даже больше, чем в городах. Поэтому заинтересованность в решении этой проблемы неоднократно высказывали и руководители республики. "Необходимо, чтобы в любом населенном пункте Дагестана были равные возможности доступа к информационным ресурсам. И эту возможность и жителям, и власти, и бизнесу дает государство. Реализация федеральной программы "Устранение цифрового неравенства" создает условия для экономического развития как отдельных районов, так и всей республики в целом. Цифровой формат строительства, учета земель, облачные транспортные системы, "Умные, безопасные города" – все это можно развивать на базе готовой оптоволоконной транспортной инфраструктуры", – приводит издание слова главы республики Сергея Меликова.

Второй этап программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) стартовал в Дагестане недавно. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры "Ростелеком" построит на тех территориях, где ранее вообще не было сотовой связи. В список вошли населенные пункты 18 горных районов. Как пояснили в "Ростелекоме", сейчас идет строительство оптической инфраструктуры для будущих станций связи, уже охвачено четыре высокогорных села: Унчукатль и Хуна Лакского, Бахмахи Сергокалинского и Аялакаб Левашинского районов. Связистам порою приходится прокладывать кабели на расстояния до 40 км, как, например, до села Машаты Кайтагского района. В ведомстве намерены до конца ноября проложить ко всем 34 населенным пунктам оптоволоконную инфраструктуру и начать установку базовых станций.

Такая работа идет по всей стране. В апреле 2021 года Минцифры РФ и "Ростелеком" подписали соглашение об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН 2.0. До 2030 года мобильная связь будет доступна в 24 тыс. населенных пунктов страны, говорится в статье.

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Чеченская газета "Вести республики" со ссылкой на пресс-службу Минстроя и ЖКХ ЧР сообщает, что до конца 2022 года во всех населенных пунктах региона появятся специальные баки для раздельного сбора отходов. Всего по достигнутому с Минприроды РФ соглашению приобретено 7 тыс. баков. Работа по установке контейнеров, предназначенных для раздельного сбора мусора, ведется в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами".

Контейнеры предусмотрены двух видов - для "сухого" мусора: стекла, пластика, металла, бумаги и "грязного": пищевых, растительных и загрязненных отходов. По словам директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя Лом-Али Бериева, после раздельного сбора все отходы в дальнейшем будут направляться на вторичную переработку. Нацпроект "Экология" предусматривает обеспечение 100% переработки твердых коммунальных отходов. В данной связи в ближайшие годы в регионе заработают комплексы для сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов. В ближайшее время в городах Гудермес, Шали, Ачхой-Мартановском и Надтеречном районах будут сданы в эксплуатацию мусоросортировочные комплексы общей мощностью 270 тыс. кубометров. А уже в следующем году будет начато строительство завода "Экотехнопарк", что позволит обеспечить 100% переработку отходов.

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В это время года Рицинский национальный парк впечатляет буйством красок. В горах деревья с пожелтевшими листьями гармонично сочетаются с вечнозелеными хвойными лесами. По утрам горы и холмы охватывает полупрозрачный туман. В горах уже выпал снег и воздух стал гораздо прохладнее. Сезонное похолодание не отбивает у туристов охоту своими глазами увидеть главное природное чудо Абхазии. Осеннее настроение на Рице располагает к длительным прогулкам, пишет "Спутник-Абхазия".

Парк богат десятками видов деревьев и эндемичных растений, в том числе сохранившимися с доледникового периода. На территории парка растут кавказские пихты, ели, буки, реликтовые деревья и десятки видов других растений, в том числе краснокнижных. Парк знаменит своими озерами и завораживающими пейзажами. Визитная карточка парка – это одноименное озеро ледниково-тектонического происхождения, цвет воды в нем меняется в зависимости от времени года. Окружающие озеро горы спускаются к нему поросшими лесами крутыми склонами, местами образующими скалы.

Рицинский нацпарк расположен на южном склоне западной части Большого Кавказа на высоте 950 метров над уровнем моря и примыкает к государственной границе с Россией. Его площадь превышает 39 тыс. га. Рица — горное озеро ледниково-тектонического происхождения, в него впадает река Лашпсы, а вытекает Юпшара. В переводе с абхазского название озера означает "дно гор", "подножие гор". К северу от озера высятся вершины Ацетука высотой 2538 метров и Агепста – 3256 метров. Площадь водного зеркала составляет 1,27 кв. км. Максимальная глубина Рицы - 116 метров. В озере обитает один вид рыбы – ручьевая форель. На официальном сайте национального парка говорится, что несмотря на небольшие размеры, озеро Рица оказывает влияние на климат озерной котловины.

О происхождении Большой Рицы сложено много легенд. Все они в различных вариантах сводятся к горной катастрофе, произошедшей примерно 250-300 лет назад и сохранившейся в памяти людей. Последние научные данные показывают, что в то время действительно произошло сильное землетрясение, вызвавшее грандиозный обвал горы Пшегишха, которая возвышается над озером с запада массивной трапецией. Часть этой горы рухнула вниз, и огромный завал запрудил реку Юпшару, образовав обширное озеро.