В Турции перевернулся автобус, есть погибшие

6 ноя. 20:43

Сегодня в турецкой северо-западной провинции Болу произошла дорожная авария – перевернулся автобус, в результате чего погибли не менее трех пассажиров. Об этом в соцсетях сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. Министр обратил внимание, что среди погибших и пострадавших не было иностранных граждан.

Уточняется, что автобус с 37 пассажирами ехал в Стамбул. В какой-то момент водитель потерял управлением транспортом, и тот перевернулся.

"К месту ДТП сразу же были направлены машины скорой помощи. 32 человека пострадали, 27 из них госпитализированы", - рассказал губернатор провинции Болу Эркан Кылыч.