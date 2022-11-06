Валерий Карпин продолжит тренировать футбольную сборную России

6 ноя. 20:28

Тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин продлил контракт со сборной России до 1 августа 2024 года, - сообщает сайт РФС.

Коучу и его помощникам разрешили совмещать работу в национальной команде и донском клубе. Президент РФС Александр Дюков заявил, что Карпин умеет развивать игроков и создавать успешные команды.

"Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям", – прокомментировал ситуацию Карпин, передает "АиФ-Ростов".

Напомним, Карпин возглавил российскую сборную в июле 2021 года. За это время команда выиграла шесть матчей, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.