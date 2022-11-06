РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Валерий Карпин продолжит тренировать футбольную сборную России

Валерий Карпин продолжит тренировать футбольную сборную России

Тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин продлил контракт со сборной России до 1 августа 2024 года, - сообщает сайт РФС.

Коучу и его помощникам разрешили совмещать работу в национальной команде и донском клубе. Президент РФС Александр Дюков заявил, что Карпин умеет развивать игроков и создавать успешные команды.

"Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям", – прокомментировал ситуацию Карпин, передает "АиФ-Ростов". 

Напомним, Карпин возглавил российскую сборную в июле 2021 года. За это время команда выиграла шесть матчей, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

1185 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version