Грузия отремонтирует метро Тбилиси в кредит

6 ноя. 20:14

Европейский банк реконструкции и развития сообщил о готовности выдать Грузии кредит на 50 млн евро для ремонта десяти станций метро в Тбилиси. Деньги получит "Тбилисская транспортная компания.

Уточняется, что речь идет о станциях Гурамишвили, Вокзальная площадь, Сараджишвили, Марджанишвили, Площадь свободы, 300 арагвинцев, Руставели, Исани, Церетели и Надзаладеви.

"Инвестиции повысят надежность, безопасность и эффективность общественного транспорта за счет модернизации и реконструкции 10 станций метро", - сказано на сайте ЕБРР.

В банке подчеркнули, что кредит станет частью программы финансовой помощи городам в совершенствовании транспортной инфраструктуры.