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III Международный тюркский кинофестиваль "Деде Горгуд" пройдет в Шуше

III Международный тюркский кинофестиваль &quot;Деде Горгуд&quot; пройдет в Шуше

Сегодня на церемонии закрытия II Международного кинофестиваля тюркского мира "Деде Горгуд" в Бурсе было объявлено, что в третий раз кинофестиваль будет проведен в освобожденной культурной столице Азербайджане – в городе Шуша.

Глава Минкультуры Турции Мехмет Нури Эрсой в ознаменование этого решения передал главе Минкультуры Азербайджана Анару Керимову символ фестиваля, пишет Спутник-Азербайджан.

Отметим, что азербайджанские фильмы участвовали как в конкурсной, так и во внеконкурсной программе фестиваля в Бурсе.

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