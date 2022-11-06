III Международный тюркский кинофестиваль "Деде Горгуд" пройдет в Шуше

6 ноя. 19:42

Сегодня на церемонии закрытия II Международного кинофестиваля тюркского мира "Деде Горгуд" в Бурсе было объявлено, что в третий раз кинофестиваль будет проведен в освобожденной культурной столице Азербайджане – в городе Шуша.

Глава Минкультуры Турции Мехмет Нури Эрсой в ознаменование этого решения передал главе Минкультуры Азербайджана Анару Керимову символ фестиваля, пишет Спутник-Азербайджан.

Отметим, что азербайджанские фильмы участвовали как в конкурсной, так и во внеконкурсной программе фестиваля в Бурсе.