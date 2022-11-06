Ряд улиц Тбилиси обрели новые названия

6 ноя. 19:29

Тбилисский совещательный орган – сакребуло - принял решение переименовать ряд улиц и мостов грузинской столицы.

Так, по новому постановлению мост в Чугуретском районе назван в честь грузинского писателя-классика Гурама Дочанашвили, а улица Чорохи переименована в честь грузинского музыканта и фольклориста Анзора Эркомаишвили.

Безымянная улица и площадь рядом с проспектом Григола Робакидзе в Дидубийском районе названы в честь певца и музыканта Джемала Чкуасели.

Расположенная в Чугуретском районе улица Канкава будет носить имя композитора, заслуженного артиста Грузии и почетного гражданина Тбилиси Гомара Сихарулидзе, а переулок возле улицы Габриэля Сундукяна — фольклориста Кукури Чохонелидзе, - передает Sputnik Грузия.

В районе Мтацминда участок улицы и примыкающей к ней переулок названы именем режиссера Резо Габриадзе, а часть улицы Константина Цуцкиридзе и часть переулка Иори переименовали в честь архитектора Гиги Батиашвили, а вот безымянная площадь возле улицы Навтлуги в том же районе стала Греческой.

Безымянная улица рядом с улицей Иосеба Нонешвили в Мухиани названа в честь певца Зураба Бакурадзе, а государственная школа 220 получила имя Зураба Дзамунашвили.