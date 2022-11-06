Гору Ярыдаг разом покорили свыше 50 альпинистов

6 ноя. 19:13

Сегодня в Дагестане, в Докузпаринском районе завершился фестиваль "Ярыдаг-2022". Финальным событием фестиваля стало восхождение на гору Ярыдаг свыше 50 альпинистов. Также состоялись горные забеги в окрестностях самого высокого в Европе села Куруш.

В ходе фестиваля его участники соревновались в различных дисциплинах, включая восхождение на гору, спортивное ориентирование и горный бег.

Директор центра развития туризма и гостеприимства Дагестана Гаджимурад Магомедов отметил, что на протяжении всего восьмидневного фестиваля в Докузпаринском районе была отличная погода. "Лишь в последний день выпало достаточно много снега, но это не помешает подвести итоги и наградить победителей", - приводит его слова ТАСС.

Фестивали организовало Минтуризма Дагестана для приобщения дагестанцев и жителей других регионов России к спортивным и экстремальным видам туризма.