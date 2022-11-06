"Наполи" стал чемпионом России по любительскому футболу

6 ноя. 18:58

Дагестанская команда "Наполи" стала сегодня чемпионом России по футболу среди любительских команд (в формате 8х8).

В финале "Наполи" встретился с ростовской командой "МетТрансТорг". Игру дагестанцы и ростовцы закончили всухую 0:0, поэтому определять победителям Чемпионата России среди любительских команд пришлось по пенальти.

В итоге встреча закончилась 4:3 в пользу "Наполи".

Как пишет РИА Дагестан, в чемпионате от республики также участвовали команды "Чарода", Алиф", "Сана" Ново-Костек и СШОР имени Умаханова из Хасавюрта.