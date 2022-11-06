США пообещали Туркменистану устроить поставки туркменского газа в ЕС

6 ноя. 18:43

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявил сегодня, что Вашингтон готов помочь Туркменистану с организацией экспорта туркменского газа в Евросоюз.

"В начале своей карьеры у меня была возможность быть временным поверенным в нашем посольстве в Баку. И мы, азербайджанская сторона, ЕС, США и Туркменистан, говорили о возможности поставок туркменского газа в Европу больше, чем 20 лет", - приводит слова Лу РИА Новости.

Сейчас Вашингтон предлагает возобновить этот проект, поскольку "цены на газ очень высокие, и для туркменского правительства было бы хорошо подумать об этом", сказал Лу, назвав экспорт туркменского газа в разные страны "наилучшим для туркменского народа".

При этом Лу подчеркнул, что Вашингтон не будет покупать туркменский газ. "Мы не будем покупать туркменский газ, у нас очень много газа в США", - пояснил помощник госсекретаря.