Премьер-министр Израиля уходит в оппозицию

6 ноя. 18:28

Действующий глава правительства Израиля Яир Лапид, чья партия "Еш атид" проиграла парламентские выборы (она получила всего 24 места в 120-местном Кнессете), заявил сегодня, что уйдет в оппозицию и ни в коем случае не будет вступать в коалицию с победившими партиями.

"Нет такого сценария, нет такой ситуации, при которой мы войдем в новое правительство. Мы будем бороться в оппозиции за наше видение мира и за ценности людей, которые голосовали за нас. Мы будем бороться до тех пор, пока не вернемся к власти", - заявил он на телеканале I24news.

По оценке Яира Лапида, выборы не изменили политическую ситуацию в Израиле, поскольку общество осталось "разделенным, обозленным, рискующим вновь расколоться".

Говоря о получении большей части голосов правыми и ультрарелигиозными партиями, Лапид подчеркнул, что Израиль движется к критическому моменту своей истории. "Мы должны решать сейчас, в этот момент, куда идет страна. Мы близки к точке невозврата. Но все в наших руках, мы все можем изменить. Реальность – не неизбежный результат демографии или географии, а результат выборов, которые мы делаем", - заключил он.