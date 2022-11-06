Германские социал-демократы призвали к усилению санкций против Ирана

6 ноя. 18:14

Социал-демократическая партия Германии единогласно приняла сегодня по итогам съезда резолюцию о необходимости усиления санкционного давления на Иран. СДПГ призвала остановить политический кризис в Исламской Республике.

"Сотни погибших, политические убийства, бесчисленное количество раненых и десятки тысяч заключенных, которым грозит суровое наказание, вплоть до смертной казни, являются новым выражением бесчеловечной идеологии и насилия иранского режима", - сказано в резолюции СДПГ.

Партия потребовала от федерального правительства использовать все каналы для выражения протеста действиям иранских властей. Давление Германии на Иран должно быть продолжено, "до тех пор, пока иранский народ будет ограничен в своей свободе с помощью грубой силы".

Кроме того, согласно резолюции СДПГ, Берлин должен добиться независимого расследования преступлений против прав человека в Иране на уровне ООН и содействовать возобновлению ядерной сделки, но в таком виде, чтобы Тегеран не мог получить ядерное оружие.

"Получение Ираном способности создавать ядерное оружие в будущем будет означать угрозу миру и безопасности людей в самом Иране, на Ближнем Востоке в целом и не в последнюю очередь существованию Израиля", - заключили в СДПГ.