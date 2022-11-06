Помощник госсекретаря США отправился в турне по странам Центральной Азии

6 ноя. 17:59

Как сообщили сегодня в Госдепартаменте США, помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу улетел сегодня в Центральную Азию для дипломатического турне. Лу посетит Туркменистан, Узбекистан и Казахстан для переговоров по развитию торговли.

Из документа Госдепартамента следует, что в названных странах он будет "укреплять приверженность США их независимости, суверенитету и территориальной целостности, а также достижению общих целей: процветания, безопасности и демократии в Центральной Азии".

Известно, что в Туркменистане Дональд Лу будет говорить с чиновниками о партнерстве по региональным вопросам. В Узбекистане он встретится не только с должностными лицами, но и с представителями гражданского общества. В Казахстане у него запланирована встреча с бизнесменами и "лидерами гражданского общества".

Официально в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане Дональд Лу будет вести переговоры об американской инициативе по обеспечению экономической стабильности в Центральной Азии. Ее бюджет составит $25 млн.