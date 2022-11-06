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Иран в 18 раз увеличил экспорт товаров в США

Иран в 18 раз увеличил экспорт товаров в США

Согласно данным Федерального бюро статистики труда США, за первые три квартала 2022 года Иран существенно нарастил экспорт товаров на американские рынки – по сравнению с январем-сентябрем 2021 года продажи выросли в 18 раз.

Если в первые три квартала 2021 года речь шла об экспорте иранских товаров в США всего на $0,6 млн, то в январе-сентябре 2022 года их было поставлено на $10,9 млн, пишет IRNA.

Экспорт американских товаров за тот же срок вырос на 6,8% – с $29,3 млн до $31,3 млн.

Таким образом, американо-иранский товарооборот за данный период вырос на 41%. О каких именно товарах идет речь, в статистике не уточняется.

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