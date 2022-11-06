Ираклий Гарибашвили улетел в Шарм-эш-Шейх из-за климата

6 ноя. 17:29

Как сообщили в Администрации правительства Грузии, премьер-министр Ираклий Гарибашвили улетел в Шарм-эш-Шейх. В этом египетском городе сегодня начинается XXVII саммит лидеров стран-участниц Конференции ООН по изменению климата.

Вместе с Гарибашвили на египетский курорт отправилась делегация, включая главу МИД Илью Дарчиашвили и главу аппарата Кабмина Реваза Джавелидзе.

Как пишет Спутник-Грузия, Ираклий Гарибашвили выступит с речью о способах преодолениях вызовов, стоящих перед мировым сообществом в связи с глобальными изменениями климата на Земле.