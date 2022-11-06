Аллахшукюр Пашазаде встретился с папой римским в Манаме

6 ноя. 17:15

Сегодня в Манаме председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде провел встречу с папой римским Франциском.

Напомним, что оба религиозных деятеля находится в Манаме как участники "Бахрейнского диалогового форума". Подробности их встречи не приводятся.

До этого Аллахшукюр Пашазаде встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем, госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, президентом Папского совета по межрелигиозному диалогу Мигелем Анхелем Аюсо и архиепископами Эдгаром Пеньей Парой и Полом Ричардом Галлахером, а также другими религиозными деятелями.