Аллахшукюр Пашазаде встретился с папой римским в Манаме

Сегодня в Манаме председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде провел встречу с папой римским Франциском.
Напомним, что оба религиозных деятеля находится в Манаме как участники "Бахрейнского диалогового форума". Подробности их встречи не приводятся.
До этого Аллахшукюр Пашазаде встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем, госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, президентом Папского совета по межрелигиозному диалогу Мигелем Анхелем Аюсо и архиепископами Эдгаром Пеньей Парой и Полом Ричардом Галлахером, а также другими религиозными деятелями.