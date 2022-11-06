В Ване начался осенне-зимний этап операции Eren Abluka

6 ноя. 16:58

Как сообщили сегодня в МВД Турции, в восточной провинции Ван сегодня начался осенне-зимний этап антитеррористической операции Eren Abluka.

В районах Чатак, Сурик и Андичен спецслужбы займутся ликвидацией схронов и ячеек организации РПК, признанной в Турции террористической.

"Операция успешно продолжается благодаря поддержке турецкого народа", - приводит сообщение турецкого МВД агентство "Анадолу".

В Eren Abluka участвует 460 правоохранителей Управления жандармерии Ванна, включая спецназ. Они разделены на 40 групп.