В Ване начался осенне-зимний этап операции Eren Abluka

Как сообщили сегодня в МВД Турции, в восточной провинции Ван сегодня начался осенне-зимний этап антитеррористической операции Eren Abluka.
В районах Чатак, Сурик и Андичен спецслужбы займутся ликвидацией схронов и ячеек организации РПК, признанной в Турции террористической.
"Операция успешно продолжается благодаря поддержке турецкого народа", - приводит сообщение турецкого МВД агентство "Анадолу".
В Eren Abluka участвует 460 правоохранителей Управления жандармерии Ванна, включая спецназ. Они разделены на 40 групп.