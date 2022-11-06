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Financial Times подсчитало сверхдоходы американских нефтяников от санкций против России

Financial Times подсчитало сверхдоходы американских нефтяников от санкций против России

Издание Financial Times проанализировало документы рейтингового агентства S&P о доходах американских нефтегазовых компаний в этом году и обнаружило, что во втором и третьем квартале рост чистого дохода этих предприятий немного превысил $200 млрд к соответствующему периоду прошлого года.

В FT пояснили, что подобный рост произошел из-за всплеска цен на энергоносители после введения санкций против России, усугубивших уже существовавший мировой энергетический кризис.

"Этот показатель, в который входит выручка супермагнатов, средних интегрированных групп и более мелких независимых операторов сланцевых месторождений, является самым прибыльным в секторе за последние шесть месяцев", - обратили внимание в издании.

При этом официальный Вашингтон ищет способы получить свою долю в сверхдоходах американских нефтяников. Напомним, что президент Джозеф Байден обвинил нефтегазовый сектор в попытке нажиться на кризисе и пообещал повысить налоги.

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