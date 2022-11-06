Никол Пашинян переизбрался председателем "Гражданского договора"

6 ноя. 16:28

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил сегодня в соцсетях о своем переизбрании председателем правления правящей партии "Гражданский договор".

Пашинян был вновь избран лидером партии на VI съезде, в ходе которого были определены все члены ее правления.

"С сегодняшнего дня я вступаю в должность председателя правления партии "Гражданский договор". Это большая честь и большая ответственность. Благодарю всех делегатов 6-ого съезда партии, всех членов новоизбранного правления", - заявил Никол Пашинян.