Грузинские рыболовы повысили квалификацию в Турции

6 ноя. 16:13

Как сообщили сегодня в Минсельхозе Грузии, грузинская делегация во главе с замминистра сельского хозяйства Соломоном Павлиашвили и директором Гослаборатории сельского хозяйства Ираклием Гуледани посетила Турцию, где изучила опыт местный опыт ловли и лабораторной диагностики рыбы.

Для этого грузинские специалисты посетили Трабзон. "Обмен знаниями и опытом позволит Грузии и дальше развивать направление рыболовства, что, в свою очередь, будет способствовать производству и экспорту грузинской продукции", - приводит слова Павлиашвили Спутник-Грузия.

Замминистра заявил, что делегация получила исчерпывающую информацию о турецком опыте рыболовства и провела переговоры о сотрудничестве с рыболовными учреждениями в Трабзоне.

Напомним, что в Грузии квота на вылов всех видов рыб в Черном море на 2021-2022 года составляет 85 тыс т в соответствии с требованиями Евросоюза.