Дагестанец Тагир Уланбеков одержал третью победу в UFC

6 ноя. 15:43

Боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков минувшей ночью на турнире UFC Vegas 64 в Лас-Вегасе (США) победил американца Нэйта Манесса.

Бой в наилегчайшем весовой категории (56,7 кг) был остановлен в первом раунде, поскольку 31-летний дагестанец победил удушающим приемом, - передает "АиФ-Дагестан".

Это был для Уланбекова уже четвертый поединок в UFC. Он победил двух бразильцев Бруно Сильву и Аллана Насцименто в октябре 2020 года и октябре 2021 года, но в марте этого года единогласным решением судей уступил американцу Тиму Эллиотту.

Всего у Уланбекова 15 побед и два поражения.