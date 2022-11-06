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Дагестанец Тагир Уланбеков одержал третью победу в UFC

www.globallookpress.com

Боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков минувшей ночью на турнире UFC Vegas 64 в Лас-Вегасе (США) победил американца Нэйта Манесса.

Бой в наилегчайшем весовой категории (56,7 кг) был остановлен в первом раунде, поскольку 31-летний дагестанец победил удушающим приемом, - передает "АиФ-Дагестан".

Это был для Уланбекова уже четвертый поединок в UFC. Он победил двух бразильцев Бруно Сильву и Аллана Насцименто в октябре 2020 года и октябре 2021 года, но в марте этого года единогласным решением судей уступил американцу Тиму Эллиотту.

Всего у Уланбекова 15 побед и два поражения.

ФОТО www.globallookpress.com
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