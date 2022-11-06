СМИ: Джонсон отказался бороться за пост премьера ради миллионных доходов

6 ноя. 15:29

Стало известно, почему Борис Джонсон снял в октябре свою кандидатуру с выборов главы правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра: чтобы не лишиться доходов в размере 10 млн фунтов стерлингов ($11,3 млн) в год от публичных выступлений и продажи мемуаров, - сообщила сегодня газета The Observer со ссылкой на источники в индустрии развлечений.

С момента отставки с поста главы британского правительства Джонсон вел переговоры с голливудским агентством по поиску талантов Endeavour и его дочерней компанией Harry Walker Agency (HWA) по теме платных публичных выступлений. Среди клиентов HWA числятся, например, экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама, американская теннисистка Серена Уильямс, - говорится в статье, передает ТАСС.

Источники The Observer сообщили, что глава Endeavour, американский бизнесмен Ари Эмануэль предупредил Джонсона, что его возможный проигрыш в борьбе за пост премьер-министра Риши Сунаку отрицательно скажется на доходах от его будущих выступлений, и они могут упасть вдвое. В итоге Джонсон и принял решение не пытаться вернуться на Даунинг-стрит, а главой правительства был объявлен 42-летний бывший министр финансов Сунак.

Представитель Джонсона, конечно, сразу отверг подобные предположения, заметив, что финансовые причины не имели веса и были "совершенно не важны" при принятии решения.