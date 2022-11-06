Экоактивисты атаковали картины Гойи в мадридском музее Прадо

6 ноя. 15:15

Два экоактивиста из организации Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде, - заявило в своих соцсетях само движение.

"Мы приклеились к "Махам" Гойи в музее Прадо. На прошлой неделе ООН признала невозможность оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем", - говорится в сообщении Futuro Vegetal в Twitter.

Две девушки приклеили руки к рамам картин "Маха обнаженная" и "Маха одетая", а на стене между ними написали черной краской: "+1,5 градуса".

В последнее время климатические активисты постоянно устраивают в европейских музеях акции с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. 14 октября две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона, а неделю спустя две активистки из немецкого сообщества Letzte Generation забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме. Бельгийцам, приклеившимся к Вермееру, дали каждому по два месяца тюрьмы, один из которых условно с испытательным сроком 2 года. Они не ожидали, думали, что отделаются более лёгким штрафом. Теперь льют крокодиловы слезы за решёткой: ведь с работы же уволят. Обвинитель на судебном процессе сказал, что свобода демонстранций заканчивается там, где начинается насилие. Будем надеяться, что и в других странах их сурово накажут.

Накануне в парижском музее Орсе еще одна активистка пыталась облить супом картину Поля Гогена и приклеиться к "Автопортрету в Сен-Реми" Винсента Ван Гога, но ей помешала полиция.