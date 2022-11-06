Зима придет в столичный регион в середине ноября

6 ноя. 14:58

Жителей столичного региона на предстоящей неделе ждет температурная вспышка, а на свой пик тепло выйдет к середине недели – будет до 10 градусов тепла, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ноябрь в Центральной России, в том числе в Москве, стартовал с довольно холодных позиций. На настоящий момент средняя температура воздуха первой пентады оказалась более чем на 2 градуса ниже положенного. Тем не менее, в предстоящую неделю климатический маятник качнется в другую сторону. Начиная с понедельника атмосферная река развернется в широтном направлении и на просторы Русской равнины хлынут очень теплые и влажные массы атлантического воздуха, из-за чего небесная канцелярия отбросит погоду на месяц назад", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

В первый день недели дневная температура повысится до плюс 1 - плюс 3, во вторник, когда смешанные осадки перейдут в дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 4 - плюс 6.

"На пик показания термометров выйдут к середине недели, когда даже ночами станет не ниже плюс 1 - плюс 6, а в разгар дня столбики термометров будут колебаться в диапазоне от плюс 5 до плюс 10. И такое аномальное тепло, с дождями и небольшим окном погоды в четверг и субботу, продержится до выходных включительно", - рассказал Тишковец.

К следующему воскресенью "энергия тепловой пушки иссякнет" и с середины ноября ожидается мощное арктическое вторжение, из-за чего ударят морозы, и начнется метеорологическая зима, из-за чего ударят морозы, и начнется метеорологическая зима.