Садовничий: МГУ откроет школы для одаренных детей

6 ноя. 14:43

Руководство Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) планирует открыть несколько школ для одаренных детей, которые учатся за пределами Москвы, - сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

"Мы сейчас в ближайшее время хотим еще открыть несколько школ для одаренных ребят, которые находятся вне Москвы", - сказал Садовничий на Дне открытых дверей университета, передает РИА Новости.

Сейчас в вузе существуют две таких школы - специализированный научно-учебный центр (СУНЦ) - школа-интернат имени А.Н.Колмогорова МГУ и Университетская гимназия МГУ.