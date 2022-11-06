Легковушка протаранила микроавтобус под Воронежем, есть пострадавшие

6 ноя. 14:29

Минувшей ночью семь человек получили травмы в результате столкновения отечественной легковушки с микроавтобусом в Воронежской области, - сообщает сегодня ГУМВД по региону.

Авария произошла в 2 часа ночи воскресенья на 455 километре автодороги "Курск - Саратов" на участке проведения дорожных работ.

"По предварительным данным, 47-летний житель Поворинского района, управляя автомобилем ВАЗ - 21103, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Volkswagen Transporter под управлением 45-летнего жителя Россошанского района", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В результате аварии травмы получили семь человек. Их доставили в больницу.

"Среди пострадавших: 22-летний пассажир Volkswagen Transporter, житель Тюменской области; водитель ВАЗ – 21103, а также пассажиры автомобиля ВАЗ - жители города Борисоглебска: 26-летний мужчина, две женщины в возрасте 34 и 27 лет, 14-летняя девочка и 11-летний мальчик", - сообщает полиция.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - добавили в ГУМВД региона.