РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Легковушка протаранила микроавтобус под Воронежем, есть пострадавшие

Легковушка протаранила микроавтобус под Воронежем, есть пострадавшие

Минувшей ночью семь человек получили травмы в результате столкновения отечественной легковушки с микроавтобусом в Воронежской области, - сообщает сегодня ГУМВД по региону.

Авария произошла в 2 часа ночи воскресенья на 455 километре автодороги "Курск - Саратов" на участке проведения дорожных работ.

"По предварительным данным, 47-летний житель Поворинского района, управляя автомобилем ВАЗ - 21103, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Volkswagen Transporter под управлением 45-летнего жителя Россошанского района", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В результате аварии травмы получили семь человек. Их доставили в больницу.

"Среди пострадавших: 22-летний пассажир Volkswagen Transporter, житель Тюменской области; водитель ВАЗ – 21103, а также пассажиры автомобиля ВАЗ - жители города Борисоглебска: 26-летний мужчина, две женщины в возрасте 34 и 27 лет, 14-летняя девочка и 11-летний мальчик", - сообщает полиция.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - добавили в ГУМВД региона.

425 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version