Страны Евросоюза продолжат санкционную травлю Ирана

6 ноя. 14:08

Германия вместе с восемью другими странами Евросоюза на минувшей неделе представила в Брюсселе новый пакет санкций в отношении лиц и организаций в Иране, которые имеют отношение к якобы жестокому обращению с демонстрантами в исламской республике, - написало накануне немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

Санкционный пакет содержит 31 предложение, возможность реализации которых в настоящее время изучается с юридической точки зрения. В список включены лица и учреждения из сферы безопасности, а также компании, ответственные за якобы "насилие и репрессии в Иране". Ожидается, что ужесточение санкций против Ирана получит широкую поддержку в ЕС. По сути в этот раз речь идет о замораживании активов и запрете на въезд, - пишет издание.

Министры иностранных дел стран Евросоюза могут принять решение о новом санкционном списке в отношении Ирана на своей следующей встрече 14 ноября.

Ранее ЕС ввел санкции против 11 физических и 4 юрлиц Ирана, включая полицию нравов. В ЕС объяснили этот шаг нарушением прав человека в стране. При этом Литва и ряд других членов сообщества также призвали подвергнуть Иран санкциям за то, что тот якобы поставляет России БПЛА. Сообщения об этом ранее опровергали и в Москве, и в Тегеране.

В то же время сам Евросоюз отверг иранские контрсанкции против 12 физических и восемь юридических лиц из стран сообщества, - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Это было мотивировано тем, что ограничительные меры Тегерана были введены "по политическим мотивам". "Мы отвергаем эти санкции, поскольку они вызваны политическими мотивами", - сказал он.

Ранее в конце октября США установили санкции против 14 должностных лиц и трех организаций Ирана, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за подавление протестов в ИРИ. Соответствующее заявление распространил Госдепартамент США.

"Сегодня (26 октября) мы объявляем о совместных действиях Государственного департамента и министерства финансов в отношении 14 физических и трех юридических лиц", - говорится в заявлении, таким образом Вашингтон показывает приверженность использованию всех возможных инструментов для привлечения к ответственности правительства Ирана на всех уровнях. Вслед за США канадское руководство на фоне протестов в Иране также включило в экономические санкционные списки десятки физических и юридических лиц ИРИ, в том числе членов Корпуса стражей исламской революции.

Напомним, волнения в Иране произошли после похорон 22-летней Махсы Амини, которая, по официальной версии, была задержана полицией нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. В различных городах Ирана происходили аресты участников беспорядков.