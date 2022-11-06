Краснодарцы определились с граффити фасада МКЗ

6 ноя. 13:57

В Краснодаре подвели итоги онлайн-голосования за эскиз нового граффити, которое появится на фасаде здания Муниципального концертного зала

Инициатива создания граффити принадлежит местному стрит-мастеру Георгию Куринову, который обратился в администрацию города с предложение бесплатно создать новое творение на фасаде здания МКЗ по улице Красной, - передает портал Юга.ру.

Проголосовать можно было за одни из трех представленных эскизов, отобранных городскими художниками. В итоге победил вариант №1.

Напомним, стену 29 ноября 2019 года начал расписывать итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе, которого напутствовал лично бывший мэр Евгений Первышов. Когда в городе похолодало настолько, что условия работы стали не комфортными, мастер решил взять паузу и уехал на родину. Весной 2020-го до России добралась пандемия коронавируса, и из-за опасности распространения инфекции итальянца просили не приезжать. Первышов даже предложил закончить работу местным граффитистам, но желающих тогда не нашлось.