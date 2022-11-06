Гарибашвили и Пашинян провели телефонную беседу

6 ноя. 13:27

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня обсудил со своим армянским коллегой Николом Пашиняном ряд вопросов повестки дня, касающихся сотрудничества Грузии и Армении, - сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.

Разговор между главами правительств Грузии и Армении состоялся по телефону. Стороны обменялись мнениями о тесном сотрудничестве в регионе и текущих вопросах, - передает Sputnik Грузия.

Кроме того, Пашинян проинформировал Гарибашвили об итогах состоявшейся 31 октября в Сочи трехсторонней встречи, в которой приняли участие лидеры Армении, Азербайджана и России.

Напомним, Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Торговый оборот между ними за январь-сентябрь текущего 2022 года составил $798,8 млн, что на 60,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года, а экспорт грузинской продукции в Армению за девять месяцев с начало года увеличился более чем в два раза и составил $366,1 млн.