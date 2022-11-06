В Тегеране показали модернизированный иранский ЗРК "Бавар-373"

6 ноя. 12:45

Сегодня утром в присутствии министра обороны и поддержки Вооруженных сил генерала Мохаммадрезы Аштиани в Тегеране был представлен модернизированный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373" дальнего радиуса действия.

Боевые испытания ЗРК "Бавар-373", оснащенного ракетами "Сайад-B4", в ходе которых неподвижная цель была обнаружена на дальности более 450 км и поражалась на расстоянии более 300 км, прошло успешно. На церемонии презентации комплекса также открылась производственная линия ракеты "Сайад-B4", - передает иранское новостное агентство ИРНА.

Дальность обнаружения цели в ЗРК "Бавар-373" увеличилась с 350 до 450 км, а дальность полета и боевая высота ракеты "Сайад-B4" увеличились с 200 до 300 км и с 27 до 32 км.