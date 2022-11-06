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СМИ: Артем Дзюба разорвал контракт с турецким ФК "Адана Демиспор"

СМИ: Артем Дзюба разорвал контракт с турецким ФК &quot;Адана Демиспор&quot;

Российский футболист Артем Дзюба покинул турецкий футбольный клуб "Адана Демиспор", - сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Официальных комментариев по этой теме на данный момент не дала ни одна из сторон.

Напомним, Дзюба подписал контракт с турецким клубом на один сезон с возможностью продления летом 2022 года. Согласно договору, зарплата нападающего составляет 1,8 млн евро с учетом бонусов. Позже Дзюба был признан худшим игроком матча с "Умраниеспор", который прошел в рамках четвертого тура чемпионата Турции. Российский нападающий получил оценку 5,8. 

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