В Москве наладят выпуск инновационных продуктов питания

6 ноя. 11:58

В скором времени в московском районе Ново-Переделкино появится завод по производству инновационных пищевых продуктов.

Научно-производственный комплекс по выпуску инновационных продуктов питания, в число которых, в том числе, входят полезные и лечебные блюда, возведут в рамках масштабного инвестиционного проекта, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Площадь объекта составит около 20 тыс кв м. Планируемый объем инвестиций в создание предприятия оценивается более чем в 1,5 млрд рублей", –уточнил вице-мэр Москвы, передает "АиФ-Москва".

Инвестором выступила "Проектно-Строительная Компания Магистраль Констракшн", которая работает над выпуском инновационных пищевых продуктов, изготовленных по авторским технологиям. Приобрести их можно в магазинах самых крупных торговых сетей, расположенных по всей России.

Новый завод, который построят в Ново-Переделкино, будет производить спортивное и лечебное питание, фитонапитки из натуральных компонентов, пюре из овощей и фруктов, а также органические фаст-фуд продукты и полезные десерты, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, добавив: в научно-производственном комплексе разместятся роботизированные теплицы, мини-фермы, комплекс акустической заморозки, цеха по выпуску функционального питания и полезных десертов, пекарня, где будет изготавливаться органический хлеб.