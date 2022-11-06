Патриарх Кирилл освящает главный храм Росгвардии в Балашихе

6 ноя. 11:48

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает главный храм Росгвардии - Князь-Владимирский храм в Балашихе.

На освящении храма, посвященного равноапостольному князю Владимиру, присутствуют лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов, - передает РИА Новости.

Здание храма, способного вместить более 500 прихожан, имеет более 40 м в высоту и разделено на два уровня: нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения. Здание выполнено бесстолбным, колокольня и купол представляют собой единую конструкцию, кровля выполнена из меди.

В храмовый комплекс также входит приходской дом с воскресной школой для детей и залом, в котором можно проводить выставки, концерты и другие мероприятия.

Комплекс находится рядом с военным городком для семей военнослужащих дивизии имени Дзержинского Росгвардии.

Напомним, генерал Золотов принимал решение о строительстве храма вместе с патриархом Кириллом. Закладка камня в основание будущего храма состоялась в конце 2016 года, а первая литургия в строящемся храме прошла в День крещения Руси, 28 июля 2020 года.