В России уже меньше 5 тысяч новых больных коронавирусом за сутки

6 ноя. 11:29

За последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России впервые с 19 июля выросло менее чем на 5 тыс человек - на 4 566 против 5 617 днем ранее, - сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Москве новых случаев 402, в Санкт-Петербурге - 349, в Подмосковье - 86. В Краснодарском крае - 31, в Ставропольском крае - 16, в Крыму - 19, в Дагестане - 3, в Кабардино-Балкарии - 11, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 5, в Чечне - 1, в Северной Осетии - 3, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 463 850.

Госпитализированы за сутки 457 заболевших. Выздоровели 5 735 пациентов против 7 819 сутками ранее, всего - 20 855 333.

Умерло за сутки 62 человека против 67 днем ранее, с начала пандемии - 390 588 человек.