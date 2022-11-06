Новый британский премьер собирается на саммит СОР

6 ноя. 11:13

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак примет участие в саммите COP27 в Египте, который пройдет в Шарм-эш-Шейхе на следующей неделе, - заявил он, отменив широко критикуемое решение пропустить ежегодное собрание по климату, чтобы работать над насущными экономическими проблемами дома.

"Нет долгосрочного процветания без действий по борьбе с изменением климата. Нет энергетической безопасности без инвестиций в возобновляемые источники энергии", - написал Сунак в Twitter.

Ранее пресс-секретарь британского премьера заявлял, что участие в переговорах по климату будет зависеть от прогресса в отношении заявления о внутреннем бюджете, которое должно быть представлено 17 ноября.

Напомним, COP - это название ежегодной конференции, на которой собираются все страны, ратифицировавшие Рамочную конвенцию ООН об изменении климата 1992 года.

Аббревиатура COP - сокращение от Conference of the Parties, "Конференции сторон", а число рядом - порядковый номер конференции с момента первого собрания в Берлине в 1995 году. В 2022 году конференция пройдет с 6 по 18 ноября.