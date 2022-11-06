СМИ: США направили военные самолеты к Ирану

6 ноя. 10:57

США направили военные самолеты в сторону Ирана после недавних сообщений о том, что Иран готовит атаку по Саудовской Аравии, - пишет газета Washington Post.

"Когда недавние доклады разведки предупредили о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на цели в Саудовской Аравии, Центральное командование США запустило боевые самолеты, базирующиеся в районе Персидского залива, в сторону Ирана в рамках общей повышенной боевой готовности сил США и Саудовской Аравии", - говорится в сообщении газеты, передает РИА Новости.

Отправка самолетов стала иллюстрацией прочности и важности партнерства США и Саудовской Аравии, - отмечает издание.

Газета не уточняет, когда именно США направили самолеты.

Ранее Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на своей территории. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи заявил, что западные страны намеренно нагнетают атмосферу против Ирана, заявляя, о том, что Тегеран якобы готовится нанести удар по Саудовской Аравии.