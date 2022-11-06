В Ялте тушили масштабный пожар в кафе на плато Ай-Петри

6 ноя. 10:42

Минувшей ночью в Крыму в поселке Охотничье города Ялта в кафе на плато Ай-Петри вспыхнул пожар.

Огонь пылал по площади свыше 1,2 тыс кв м, потушить его удалось глубокой ночью. Горели семь одноэтажных деревянных зданий кафе и прилегающей хозпостройки, - сообщили в ГУ МЧС РФ.

"Ликвидация 03.09 (мск). Общая площадь пожара составила 1,2 тыс м в квадрате", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших не поступало, - сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 25 спасателей и девять единиц техники.

Прокуратура Крыма уже организовала проверку пео факту ЧП, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, - сообщили в прокуратуре Крыма.