В столичном регионе станет теплее

6 ноя. 10:00

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и до 4 градусов тепла, - сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. По области местами гололедица. Температура воздуха в Москве составит 1-3 градуса тепла, по области - от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер южный, 5-10 м/c", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление останется повышенным и составит 757 мм рт ст.

Между тем в Московской области до 6:00 понедельника, 7 ноября продолжает действовать "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы.

"Желтый - погода потенциально опасна. Ночью и утром местами гололедица. Период предупреждения - до 6:00 7 ноября", - говорится в сообщении.

А уже на следующей неделе в регионе значительно потеплеет – синоптики обещают, что температура воздуха будет выше климатической нормы на 5−6 градусов.