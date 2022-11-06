Железный Тигран: путь от дворника к шахматной короне

"Шахматный левша", "железный Тигран", "Тигран непреодолимый" – так называли девятого чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна его соперники. Необычная манера игры, сложная позиционная тактика гроссмейстера ставила в тупик самых искушенных игроков. Его хладнокровие, азарт и выдержка сочетались с добротой и скромностью. Уступив титул чемпиона мира в 1969 году, он продолжил играть, параллельно занимаясь научной и редакторской деятельностью.

Родился будущий чемпион в Тбилиси в 1929 году, рано остался без родителей: в 1943 году он потерял мать, а через год – отца, работавшего дворником в тбилисском Доме офицеров. Осиротевшему в 15 лет Тиграну предстояло жить у родственников, и нередко он оставался ночевать в тбилисском Дворце пионеров, где еще в 1941 году он записался в шахматную секцию.

Тигран подрабатывал дворником, а все свободное время посвящал шахматам. Целеустремленность начинающего шахматиста Петросяна заметил многократный чемпион Грузии Арчил Силованович Эбралидзе, преподававший в то время в тбилисском Дворце пионеров. Убежденный теоретик позиционной тактики, Эбралидзе воспитал в Петросяне верность классическим принципам шахматной стратегии, которыми тот со временем овладел в совершенстве.

Первая победа будущего гроссмейстера стала знаковой. В 1945 году 16-летний Тигран выиграл Всесоюзное юношеское первенство, а затем и чемпионат юниоров. Всего через два года он уже играла на первенстве Советского Союза и дошел до полуфинала. В 18 лет он стал мастером спорта.

Тиграну не было и двадцати, когда он был признан одним из сильнейших и перспективных шахматистов Закавказья и спортивное руководство страны пригласило Петросяна переехать в столицу, чтобы продолжить играть и учиться с прицелом войти в состав советской сборной.

Таланту нужны лучшие тренеры и более сильные соперники. Надежды, возложенные на него, оправдались быстро. Через год после переезда в Москву, в 1951-м, Тигран Петросян занял первое место на чемпионате столицы. С этого момента он стал неизменным участником многочисленных соревнований, приближаясь к заветной мечте – принять участие в мировом первенстве.

Свой стиль игры Петросян объяснял "неряшливой" постановкой дебютной части. Гроссмейстеру было сложно в начале партии стремительно занимать динамичные позиции, а потому ему нередко приходилось "выбираться" из худших позиций. Но именно это приучило его к терпению, привило вкус к игре в самых сложных ситуациях, научило думать за двоих, за себя и за соперника. Петросян считал, что игра в обороне таит в себе колоссальные возможности, так как раскрывает потенциал каждой игровой фигуры. Пешки Петросяна сковывали практически любую атаку, замедляя ее, вынуждая вязнуть в изнурительной позиционной борьбе. Не многим удавалось сохранить потенциал для наступления, поскольку осада лагеря фигур Петросяна была долговременной и крайне изнурительной. Изматывая соперников в обороне, гроссмейстер постепенно выдавливал их с ранее занимаемых позиций, лишая их возможности нападать.

Феномен Петросяна – невероятная проницательность. Прежде всего, он стремился максимально обезопасить свои фигуры, принимая меры против возможных действий соперника, которые тому никогда не пришли бы в голову. Спровоцировать Петросяна на быструю игру было невозможно. Практическая выгода подобного стиля привела к тому, что спустя много лет Петросян обладал богатым опытом, который позволял "прочитать" сценарий того или иного хода. Современники мастера обращали внимание на то, что он готовился к вероятным событиям на шахматном поле заблаговременно, буквально за 20 ходов. К концу 1960-х Тигран Петросян обладал репутацией самого труднопроходимого соперника, способного безошибочно находить и рассчитывать мелкую тактику.

Наследие девятого чемпиона мира – еженедельная газета "64", шахматный клуб общества "Спартак", которому ныне присвоено имя Тиграна Петросяна. Сборник материалов "Шахматные лекции Петросяна", в котором собраны статьи чемпиона и более десятка авторских лекций, признан достойным учебным пособием для всех, кто желает приобщиться к миру шахмат.