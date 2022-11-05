В Грузии открылись "Каскады Ахалкалакских ГЭС"

5 ноя. 23:20

Официальная церемония открытия "Каскадов Ахалкалакских ГЭС" состоялась сегодня в Грузии, сообщает Первый канал.

"Энергетический сектор - это не просто отрасль, вносящая вклад в экономику. Это важнейшее направление, которое, наряду с экономической пользой является прочным фундаментом энергетической независимости, безопасности и силы нашей страны", - заявил на открытии ГЭС замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микутадзе.

Он рассказал, что власти разработали новую схему поддержки поощрения возобновляемых источников энергии. "Помимо поддержки возобновляемых источников энергии, мы рассматриваем потенциал более крупного соединения с ЕС, которое называется Подводным электрокабелем Черного моря", - отметил Микутадзе.

Мощность Ахалкалакской ГЭС - 9,1 МВт, это крупнейшая гидроэлектростанция, среди введенных в эксплуатацию в Грузии в этом году.