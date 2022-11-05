В Горадизе подняли флаг Сефевидов в преддверии Дня флага Азербайджана

5 ноя. 21:54

В городе Горадиз в Физулинском районе Азербайджана в преддверии Дня флага, согласно некоторым ТГ-каналам иранских азербайджанцев, в субботу был установлен флаг Сефевидов - тюркской династии, правившей в Иране с начала XVI по начало XVIII в.

День государственного флага Азербайджанской Республики отмечается ежегодно 9 ноября.

При государстве Сефевидов азербайджанский язык стал официальным языком. Оно с 1501-го по 1736 годы располагалось на нынешних территориях Азербайджана, Ирана, Армении, Ирака, Афганистана, Западного Пакистана, Южного Туркменистана и Восточной Турции.

Флаг Сефевидов - зеленое полотнище как символ Ислама, с изображенным на нем грозным львом на фоне солнца в золотых лучах.