Создан Совет банковских ассоциаций тюркских государств

5 ноя. 21:37

В Турции подписано соглашение о создании Совета банковских ассоциаций тюркских государств.

Участие в церемонии подписания приняли председатель правления Ассоциации банков Турции (TBB) Алпаслан Чакар, президент общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Закир Нуриев, заместитель председателя правления Ассоциации банков Казахстана Марат Байтоков, заместитель председателя правления Ассоциации банков Кыргызстана Анвар Абдраев, директор по внешним связям Союза банков Узбекистана Таир Бабамурадов.

Было отмечено, что страны-члены Организации тюркских государств, расположенные в центре между Западом и Востоком, обладают высоким потенциалом роста и развития, и смогут обеспечить высокую добавленную стоимость как для региона, так и для мировой экономики.

Регион является естественным энергетическим, транзитным и логистическим центром, а входящие в него страны играют взаимодополняющие роли.

Совет будет действовать в соответствии с правовыми нормами государств-членов Организации тюркских государств, международными конвенциями и уставами. В рамках Совета планируется развивать цифровой банкинг, бороться с климатическими и экологическими рисками, развивать платежные экосистемы.

Соглашение подписано в преддверии саммита ОТГ, который состоится в Самарканде 11 ноября.