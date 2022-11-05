Врач рассказала, кому нельзя есть изюм и финики

5 ноя. 21:29

Сухофрукты являются кладезью витаминов, но включать их в рацион нужно с осторожностью, сообщила кандидат медицинских наук, специалист по питанию Лия Гавашели, пишет "Доктор Питер".

"И изюм, и финики - настоящие чемпионы по полезным активным компонентам", - прежде всего сказала она.

Финики содержат витамин А, бета-каротин, комплекс витаминов В, фолиевую кислоту, витамины С, Е, К, а также кальций, магний, марганец, железо, цинк, натрий. При этом в них довольно много фруктозы, сахарозы и глюкозы, они обладают большой калорийностью.

Относительно невысокий гипогликемический индекс позволяет включать в умеренных количествах финики в рацион пациентов с сахарным диабетом. Есть их лучше в утренние часы.

Финики не стоит употреблять тем, кто пытается похудеть, а также людям с заболеваниями почек. "Помимо этого, сушеные финики могут содержать в своем составе сульфиты — вещества, которые приводят к вздутию кишечника и другим проблемам с пищеварением", - добавила врач.

"Сушеный виноград - рекордсмен по содержанию калия, магния, фосфора и железа, более того, изюм относится к антиоксидантам и содержит комплекс витаминов группы В. Изюм полезен людям, страдающим сердечно-сосудистыми патологиями, обладает легким седативным и мочегонным действием, относится к иммуностимуляторам", - поделилась Гавашели.

Этот калорийный продукт не рекомендован людям с заболеваниями ЖКТ и аллергикам.