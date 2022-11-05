Грузия привлечет поток туристов из Израиля

5 ноя. 21:08

Национальная администрация туризма Грузии популяризирует страну в Израиле, готовятся сюжеты об интересных регионах страны для израильского телевидения.

Израильская телекомпания "I24" снимет программы о туристическом потенциале Грузии, сюжеты расскажут о Тбилиси, Мцхету, Кварели, Сигнахи и Бодбе.

"Израиль является одним из приоритетных рынков, который очень быстро растет, и нам важно проводить маркетинговую деятельность в этом направлении", – отметила и.о. главы Национальной администрации туризма Медея Джаниашвили.

Также в рамках пресс-тура будет создана часовая программа "Святая земля без прикрытия" о культуре и кухне Грузии.

Израиль входит в пятерку стран, чьи граждане посещают Грузию чаще всего. С начала этого года страну посетили 178,3 тыс туристов из Израиля.